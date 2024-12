Quotidiano.net - ‘Fondo dote famiglia', 30 milioni in manovra. A chi spetta e come si può usare

Roma, 14 dicembre 2024 - Un 'Fondo' con uno stanziamento di 30di euro per il 2025 per il rimborso di spese per le attività sportive o ricreative extrascolastiche per i figli tra i 6 e 14 anni per famiglie con Isee sotto i 15mila euro. E' quanto si legge in una bozza di un emendamento del governo allache circola tra i parlamentari a margine dei lavori della commissione Bilancio alla Camera. Il fondo finanzia attività "in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD)" e "enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)". Il fondo viene creato per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici nel 2025.