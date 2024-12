Ilfattoquotidiano.it - Famiglie omosessuali, ad Atreju Gandolfini cita Freud: “Servono padre e madre”, Maiorino (M5S): “Rimasto nel 1921”. Il pubblico fischia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sul palco di, la kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, va in scena lo scontro tra Massimo(Popolo della Famiglia) e la senatrice M5S Alessandra. Si parla di famiglia, il terreno del dibattito è quello delle coppiee delle adozioni che pernon devono riguardare genitori dello stesso sesso e, a supporto della propria tesi,un testo di Sigmunddel. La senatrice pentastellata ribatte in maniera critica, sottolineando comesiaal secolo scorso. Quando rincara la dose facendo notare che il governo Meloni sta “perseguitando” se coppiesi è levata un’ondata di fischi dal, tanto che è stato necessario l’intervento di Giovanni Donzelli per placare gli animi,L'articolo, ad: “”,(M5S): “nel”.