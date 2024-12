Ilfattoquotidiano.it - Elefante si imbizzarrisce e carica due turiste: l’amica si salva, lei inciampa e viene uccisa dall’animale

Un’escursione tra le bellezze della natura thailandese si è trasformata in tragedia. Jiranan Panyaprasertying, 49 anni, ha perso la vita a causa dell‘attacco improvviso di unselvatico nel Parco Nazionale Phu Kradueng. L’episodio è avvenuto mercoledì 11 dicembre ed è il primo del suo genere nella storia del parco. “Questo è il primo attacco di una un turista in questa zona”, hanno confermato i funzionari della polizia locale. “Siamo profondamente addolorati per l’accaduto e esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima”.Secondo quanto ricostruito, Jiranan stava facendo un’escursione con un’amica quando l’animale si è imbizzarrito e le hate: mentreè riuscita a scappare, lei èta ed è stata travolta dal pachiderma. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per la donna non c’era più nulla da fare.