Avengers | Doomsday | Hayley Atwell tornerà come Peggy Carter

Continua anche nel weekend il “festival delle voci” legate al film, e più in particolare ai personaggi che faranno ritorno dall’MCU.Dopo aver letto del ritorno di Chris Evans (probabilmenteNomad da un altro universo), di Benedict Cumberbatch e di Robert Downey jr (antagonista principale Dottor Destino), è turno oggi di, l’attrice inglese che ha prestato più volte il suo volto (e la sua voce) per il personaggio di. Il rumour, perché ad oggi è di quello che si tratta, è stato avanzato da Deadline.In attesa di ulteriori aggiornamenti, ma soprattutto di conferme ufficiali, vi ricordiamo che: Dooomsday anticiperà poi l’altro film evento Marvel dal titolo: Secret Wars, in arrivo quest’ultimo nelle sale nel 2027.Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jril Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo).