Ilfattoquotidiano.it - Le profezie di Baba Vanga per il 2025: “Ci sarà una Terza guerra mondiale”

Signore e signori (e signoru) sta per finire un anno e per iniziarne uno nuovo. Quindi eccovi le fantomatichediper il. Con un po’ di anticipo, a dire il vero, rispetto alla fine del mese di dicembre, un’importante testata locale italiana ha fatto pervenire al pubblico tutto una serie di predizioni di quella che viene definita la Nostradamus dei Balcani. La visione, addirittura virgolettata (“queste le parole esatte”, scrive la testata succitata), come se fosse stata detta o scritta da qualcuno è: “Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grandetra Occidente e Oriente. In primavera inizierà unaa Oriente e ciuna. Unaa Oriente che distruggerà l’Occidente”. Insomma,meglio di Lucio Caracciolo e di Edward Luttwak messi insieme.