I matrimoni vip previsti nel 2025, da Aurora Ramazzotti a Lady Gaga

Ilsta per arrivare e con lui è pronta a invaderci un’ondata d’amore: l’anno nuovo potrebbe essere quello giusto per molti vip nostrani e tante celebs d’oltreoceano di pronunciare il fatidico Sì. Quest’anno infatti sono state diverse le coppie che si sono promesse di andare all’altare nei prossimi mesi: ecco chi potrebbe celebrare le nozze nel.Salvatore Esposito e la fidanzata Paola RossiQuest’anno si è aperto nel modo più romantico per la coppia formata dal celebre attore di Gomorra Salvatore Esposito e la fidanzata Paola Rossi. Lui le ha chiesto di sposarla sulla pista di ghiaccio con lo sfondo del Rockefeller Center Christmas Tree (uomini, prendete spunto!) lasciando lei a bocca aperta: “‘Ubi tu , ibi ego’ / Ovunque sarai, io sarò”, ha scritto l’attore a corredo del dolcissimo video della proposta (non a caso) quasi da film.