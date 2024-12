Abruzzo24ore.tv - Balletti sui polpi: TikTok blocca l'account della pescivendola "più bella d’Italia"

Napoli - Carmela Febbraro, star dei social, accusata di maltrattamenti sugli animali dopo una denuncia da parte di un attivista e un servizio TV.hato il profilo di Carmela Febbraro, ribattezzata sui social come la "più". La decisione è arrivata dopo una serie di segnalazioni, tra cui quella del noto attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, che ha accusato la donna e suo marito Luigi di "maltrattamenti sugli animali". Il profilo, famoso per video in cui la coppia si esibiva incon, gamberi e altri crostacei vivi, contava oltre 10 milioni di like, ma è stato rimosso per violazione delle regolepiattaforma. La vicenda ha attirato l’attenzione già lo scorso febbraio, quando la trasmissione televisiva Le Iene si era recata nella pescheriacoppia a Casoria, in provincia di Napoli, per verificare il trattamento riservato agli animali vivi venduti nel negozio.