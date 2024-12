Game-experience.it - Xbox, il teaser della “cometa verdecrociata” riguarda il Campionato Mondiale di Freccette

Leggi su Game-experience.it

ha rotto gli indugi ed ha rivelato ufficialmente che illa collaborazione con un giocatore professionista che parteciperà al prossimodi.Ebbene sì, pochi giorni dopo la condivisione delche ha immediatamente attirato le attenzioni dei fan, facendo sognare una consistente fetta di utenti in merito all’arrivo di una novità importante (come una console portatile), il Colosso di Redmond ha deciso di mettere le cose in chiaro, comunicando tutti i dettagli collegati alla “piccola sorpresa” in arrivo.Dopo un paio di giorni di silenzio, l’accountUK di X (ex Twitter) ha quindi rivelato che la clip social con laverde indicava nient’altro che l’arrivo di una partnership con Luke ‘The Nuke’ Littler, uno dei giocatori professionisti che presto prenderanno parte al prossimodi