Il giallo dei Gratta e Vinci abbandonati nel Lodigiano | ritrovati altri centinaia di tagliandi

Sant'Angelo(Lodi) – Spuntano di nuovodirubati e gettati a terra nella campagna lodigiana: dopo la clamorosa scoperta di circa un mese fa quando nelle acque del colatore Muzza a Cornegliano Laudense spuntarono migliaia didella lotteria istantanea (rubati a Roma alcuni giorni prima),ora è avvenuto il secondo ritrovamento sempre dalle circostanze misteriose. Intorno alle 17 di oggi giovedì 12 dicembre, infatti, un passante ha notato nella zona di Cascina Nuova a Sant'Angeloche, in un fossato, erano sparsidi, sicuramente però in numero minore rispetto al primo ritrovamento. Quelli di oggi pomeriggio sono sicuramente frutto di un furto portato a termine in circostanze ancora non note e sulle quali i carabinieri stanno indagando.