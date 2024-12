Ilgiorno.it - I lilla cercano la svolta. Ora c’è la sfida con il Robbio ma il mercato va avanti

si preparano alladeterminante contro ildi domenica in Lomellina. Unache potrebbe essere uno spartiacque per come si è messa la classifica dei, fermi a quota 8 punti proprio come il. Sulsono in molti, mentre si tenta di guardarsi attorno per cercare giocatori in grado di dare una scossa. Col gruppo agli ordini di mister Porro si è aggregato in queste ore anche un 2005. Si tratta di Nicolò Sartor che fino a qualche giorno fa si allenava insieme al Fanfulla in serie D. Classe 2005, Nicolò è una mezzala versatile, capace di adattarsi a qualsiasi ruolo del centrocampo, dimostrando grande duttilità nel corso delle stagioni. Tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di coprire il campo sia in fase offensiva che difensiva, un ottimo dribbling e l’abilità di inserirsi in area avversaria con movimenti che valorizzano il suo atletismo e dinamismo.