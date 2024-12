Tvplay.it - È ufficiale, penalizzazione di 2 punti nel campionato italiano: la classifica

Leggi su Tvplay.it

L’ennesimacambia ladel. La decisione stravolge tutto, colpo di scena e ribaltone totale.Negli ultimi anni abbiamo visto più volte come unpossa essere condizionato da una possibile. Che sia lieve o più pesante sappiamo che quasi sempre questa finisce per condizionare lae tende sicuramente a cambiare il responso definitivo. Purtroppo in Italia ne sappiamo qualcosa.Èdi 2nel: la(Lapresse) TvPlayNegli ultimi anni lo abbiamo visto in serie A con laalla Juve ma in realtà è una questione che colpisce soprattutto le categorie inferiori e ogni anno vi sono grosse problematiche con squadre di difficoltà economiche e situazioni che portano spesso a penalizzazioni improvvise.