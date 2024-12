Panorama.it - La storia delle luci di Natale

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo diche ricevevo. (Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)Il, con la sua atmosfera magica, è un mosaico di immagini e sensazioni: i fiocchi di neve che si posano delicatamente sui tetti, i pini decorati con palline colorate, il tepore del camino acceso e i sorrisi di una famiglia riunita. Ma ciò che segna il passaggio alla magia di dicembre sono lenatalizie. Ogni anno in questo periodo, le città del mondo si accendono, trasformandosi in scenari incantati che attirano e affascinano milioni di persone. Eppure, dietro questa tradizione scintillante si cela unadi innovazione, inclusione e riscatto.La tradizione modernaluminarie natalizie trova le sue radici negli Stati Uniti ed è legata al genio creativo di un giovane migrante turco.