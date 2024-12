Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Ciudad Voley, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 dicembre (ore 17.30) si gioca, incontro valido per la fase a gironi delper2024 dimaschile. A Uberlandia (Brasile) prosegue l’avventura dei dolomitici in questa edizione della rassegna iridata: dopo aver sconfitto il modesto Shahdab Yazd all’esordio, i Campioni d’Europa andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva in modo da mettere in cassaforte la qualificazione alle semifinali. Indubbiamente l’asticella si alzerà, ma l’Itas partirà con i favori del pronostico.non ha avuto problemi al debutto, oggi dovrà prestare attenzione agli arrembanti argentini (secondi nell’ultima rassegna continentale) che nella notte hanno incrociato i più quotati brasiliani del Sada Cruzeiro. La formazione italiana sta giocando con il desiderio di mettere le mani sul prestigioso trofeo per la sesta volta nella propria storia a sei anni di distanza dall’ultimo sigillo.