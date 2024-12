Game-experience.it - COMICON Napoli 2025, sono disponibili i biglietti, ecco il poster

finalmentee gli abbonamenti per la 25esima edizione di, che si terrà dal 1 al 4 maggio!L’organizzazione ha aggiunto che hanno in serbo per i fan un’altra novità: il SILVER PASS, un titolo d’ingresso speciale contenuto in una box esclusiva con tante sorprese all’interno. Inoltre è stato condiviso anche il manifesto dell’evento.Lo speciale anniversario inizia con una sorpresa: ildiè un’immagine creata per l’occasione da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn i Gorillaz, la virtual band dallo straordinario successo internazionale.Comunque scopriamo qui di seguito i primi ospiti del!Darick RobertsonAutore noto per aver co-creato The Boys, Transmetropolitan e Happy!BoichiMangaka coreano, ottiene la consacrazione internazionale grazie al manga Dr.