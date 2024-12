Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 11 dicembre: Roberto Copernico ed altre ricorrenze

11edNel libro ‘Il romanzo del Grande Torino’ c’è una bella immagine che lo ritrae accanto a Ferruccio Novo. In quel volume, Renato Tavella e Franco Ossola Junior scrivono di lui: “Era, questi, un singolare, elegante, preciso signore che gestiva con garbo un rinomato negozio di abiti maschili in via Buozzi, a due passi -ma veramente due soltanto- dalla centralissima via Roma, cuore pulsante della città. Grande amico del presidente, era tenuto in alta considerazione per la sua passione calcistica e per la rara competenza“. Nella stagione 1947-48 divenne direttore tecnico. Allenò i granata anche dopo la tragedia di Superga. L’111904 nascevaè il decimo anniversario dalla dipartita di Benigno De Grandi, del quale vi accennammo lo scorso giugno, in occasione del centenario dalla nascita.