Lanazione.it - 11 dicembre 1913, quando la Gioconda rubata al Louvre venne ritrovata a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 112024 - Era in piena estate e le sale delerano deserte quel 21 agosto del 1911. Era lunedì, giorno di chiusura del museo. Nel silenzio, interrotto solo dal frusciare delle scope sul pavimento, un uomo dai folti baffi entrò attraverso un ingresso riservato ai dipendenti: era giovane imbianchino italiano con talento da decoratore. Prelevò con maestria uno dei quadri più importanti della storia, la, e si allontanò indisturbato. È la vera, incredibile storia di Vincenzo Peruggia, l'uomo che rubò laper portarla in Italia, il paese a cui riteneva dovesse appartenere. Il capolavoro di Leonardo fu ritrovato solo l'11, dopo oltre due anni di indagini. Il poeta Apollinaire e un giovane Picassoro accusati del furto, il direttore del museo fu pubblicamente umiliato e costretto a dimettersi, mentre Peruggia custodiva il dipinto sotto il letto, nel degrado dei quartieri in cui vivevano gli immigrati.