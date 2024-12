Abruzzo24ore.tv - SuperEnalotto: Vincita da 32mila Euro in Abruzzo, la Fortuna Bacia Montorio

Teramo -protagonista con unaal: centrato un “5” da oltreal Vomano, provincia di Teramo. L'celebra una nuovaal: durante l’estrazione di venerdì 6 dicembre, unto giocatore dial Vomano, in provincia di Teramo, ha centrato un “5” che gli ha fruttato ben 32.363,50. La giocata vincente è stata effettuata presso la rivendita Sali e Tabacchi Riv. N°1, situata in Corso Valentini, 5, un luogo che, da oggi, entrerà nella memoria dei tanti appassionati del gioco. Il colpoto si aggiunge a una lunga lista di vincite che confermano il fascino e il successo delin Italia. Tuttavia, il grande premio del “6”, che da sempre attira le speranze dei giocatori, manca da alcune settimane.