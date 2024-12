Ilfattoquotidiano.it - Siria, migliaia di familiari fuori dal carcere-mattatoio di Sednaya alle porte di Damasco: le impressionanti immagini dal drone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di persone si sono radunate ieri sera davanti alla famigerata prigione di, a una trentina di chilometri da, in attesa di notizie dei loro cari detenuti o scomparsi. La fila di auto si estendeva per più di sette chilometri e la sera le famiglie hanno acceso falò davanti alla prigione. “Sto aspettando nella speranza che uno dei miei cari venga ritrovato”, ha detto Youssef Matar, 25 anni, che è lì da ieri. I ribelli sono entrati neldomenica 8 dicembre, edi detenuti sono stati rilasciati.Le squadre di protezione civilena hanno indagato sulle “celle sotterranee nascoste” in quello che Amnesty ha definito un “umano”. In un rapporto del 2022, un rapporto indipendente Admsp ha affermato che Saydnaya “è diventata effettivamente un campo di sterminio” dopo l’inizio della guerra civile, riporta Bbc.