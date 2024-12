Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: iniziano le finali. Razzetti per la medaglia, attesa per le staffette con Curtis e Miressi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO18.00. Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 farfalla:1 PETERS Jacob Thomas Taylor GBR 20 AUG 2000 22.352 SHEVLIAKOV Roman NAB 26 AUG 1998 22.243 PEKARSKI Grigori NAA 8 JAN 1998 22.084 PONTI Noe SUI 1 JUN 2001 21.535 KHARUN Ilya CAN 7 FEB 2005 21.846 SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 22.187 SANTOS Guilherme BRA 1 MAR 2003 22.268 KUSCH Marius GER 5 MAY 1993 22.3917.58: Terzo posto per Michele Busa con 22?08! Tempo vicinissimo al record italiano di Rivolta. Molto bene in virata e subacquea l’azzurro. Record personale per lui. Vince Korstanje con 21?81, secondo Teong con 22?0417.54: Ora c’è Michele Busa al via della prima semifinale dei 50 farfalla, serve un miglioramento deciso del personale per entrare in finale.