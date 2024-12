Lesioni alla exCaffo condannato 4 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.50 E' statoa 4il filosofo Leonardo Caffo,imputato per maltrattamenti aggravati egravi nei confronti della sua ex compagna. Lo ha deciso il Tribunale di Milano. La Procura aveva chiesto 4e mezzo e di non riconoscere le attenuanti generiche.Disposta anche una provvisionale di 45.000 euro e l'interdizione dai pubblici uffici per 5.I maltrattamenti sarebbero avvenuti tra 2019-2022. "Sono stato colpito io per educarne mille",commenta Caffo."Su un piano morale chiedo scusa. Sono dispiaciuto".