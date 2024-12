Sport.quotidiano.net - Futsal. Biancorossi, sfumano i quarti di Coppa Italia

Concluso il girone d’andata in campionato, al Rimini serviva una vittoria per qualificarsi aidi finale della fase regionale di, ma purtroppo contro l’Inedit, già sconfitto 2-1 all’esordio in campionato, arriva uno 0-2 interno. La partita si decide nel finale del primo tempo: al 23’ Timpani sbaglia un rigore e sull’azione successiva Migliori porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa inon riescono a realizzare il gol del pareggio, anzi arriva il raddoppio ospite con Fumia. Vittoria sfumata e insieme a lei la qualificazione. Rimini: Ciappini, Muratori, Caputi, Fabbri, Akbaribaseri, Oddone, Vitali, Timpani, Carbonari, Sabir, Cerquetella, Gabrielli. All.: Screti. Inedit: Bianchi, D’Aniello, Olkama, Migliori, Fumia, Ruggiero, Varieta, Duca, Ruffilli, Cimmarusti, Solmi.