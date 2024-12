Movieplayer.it - Denis Villeneuve: ecco i film preferiti del 2024 del regista di Dune

Leggi su Movieplayer.it

Ildi, la cui seconda parte è stata nominata ieri ai Golden Globe come miglior, ha svelato i suoidi quest'anno Nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar+, che ha decretato- Parte Due come migliordelha rivelato quelli che sono stati i suoi lungometraggidi questa incredibile annata. Prima di tutto, ilci ha tenuto a ringraziare per il riconoscimento ricevuto dalla redazione: "Sono commosso di sentirlo. È un bellissimo complimento sentire che il team ha apprezzato ile vi ringrazio per aver trovato il tempo di guardarlo sul grande schermo. Questo significa molto per me. Fareè un lavoro enorme e quindi essere apprezzati significa molto". Quali sono i .