Cutro, giustizia è fatta: pesanti condanne per i tre scafisti, in lacrime: "Volevamo un futuro in Italia"

per la strage di, novantaquattro morti per il naufragio di un caicco lungo le coste calabresi nella notte del 26 febbraio 2023. La colpa non è della Guardia Costiera o del governo ma degli, quelli che hanno portato alla morte decine di disperati in cambio di soldi. A Steccato di, trovarono la morte, in un viaggio finito con un barcone arenato nella tempesta sulla spiaggia, anche 35 minorenni e diversi dispersi, per colpa dei trafficanti di esseri umani. I nomi dei responsabili e leadesso ci sono. Due giovani pakistani e un turco sono stati condannati dal Tribunale di Crotone con l’accusa di essere stati glidel caicco naufragato nella notte del 26 febbraio 2023 a Steccato di, causando la morte di 94 persone tra cui 35 minorenni e diversi dispersi.