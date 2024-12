Dilei.it - Charlene di Monaco, i gemelli compiono 10 anni. Le foto speciali

difesteggia il decimo compleanno dei suoi figli, Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre 2014. La Principessa e suo marito Alberto hanno voluto condividere questa giornata particolare con un post sul profilo Instagram del Palazzo che celebra questa tappa così importante per i, il futuro del Principato.Dopo il lutto che ha colpito la famiglia di Alberto, in particolare Carolina di, con la scomparsa di Fernanda Casiraghi lo scorso sabato, torna il clima di festa nel Principato grazie al compleanno di Jacques e Gabriella.die suo marito hanno condiviso su Instagram questo semplice messaggio di auguri per i loro bambini: “Buon compleanno al Principe ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella”, il tutto corredato da un emoticon a forma di torta di cioccolato con tanto di candelina.