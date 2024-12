Lanazione.it - Uno storico calendario. L’Arma investe sull’arte

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Dominici, ha consegnato al prefetto Guido Aprea, una copia deldel2025. Il2025 è stato presentato a Roma e nei comandi provinciali in tutta Italia il 31 ottobre scorso. “I carabinieri e i giovani” è il tema del nuovo, realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio de Giovanni. Il primo ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre”. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre.