Serie A oggi si chiude con la 15ª giornata | il posticipo in serata

si la 15ª di A, che ha visto ieri sera la vittoria della Lazio sul Napoli e di conseguenza una nuova capolista ufficiale: l'Atalanta. il Monza-Udinese. A 2024-2025 – 15ª Monza-Udinese lunedì 9 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Inter-Parma 3-1 40? Dimarco, 53? Barella, 66? M. Thuram, 81? aut. Darmian (P) Atalanta-Milan 2-1 12? De Ketelaere, 22? Morata (M), 87? Lookman Genoa-Torino 0-0 Juventus-Bologna 2-2 30? Ndoye (B), 52? Pobega (B), 62? Koopmeiners, 92? Mbangula Roma-Lecce 4-1 13? Saelemaekers, 40? rig. Krstovic (L), 59? Mancini, 66? Pisilli, 86? Koné Fiorentina-Cagliari 1-0 24? Cataldi Verona-Empoli 1-4 16? e 19? Esposito, 32? Cacace, 35? Tengstedt, 42? Colombo Venezia-Como 2-2 16? Nicolussi Caviglia, 49? autogol Candela, 56? Belotti, 69? Oristanio Napoli-Lazio 0-1 78? Isaksen CLASSIFICA A Atalanta 34 Napoli 32 Inter 31* Lazio 31 Fiorentina 31* Juventus 27 Milan 22* Bologna 22* Empoli 19 Udinese 17 Roma 16 Torino 16 Parma 15 Genoa 15 Cagliari 14 Lecce 13 Verona 12 Como 12 Monza 10 Venezia 9 * una partita in meno