Game-experience.it - Raf Grassetti, art director di God of War, si unisce a Naughty Dog per lavorare con Neil Druckmann

Leggi su Game-experience.it

Rafha appena rivelato di essersi unito aDog, così daal nuovo gioco diretto dain sviluppo per PS5.Dopo la sua breve avventura a Netflix, l’artha rivelato di aver deciso di gettarsi a capofitto in una nuova e stimolante avventura, lavorando fianco a fianco dinello sviluppo del nuovo titolo dei “Cagnacci”.Leggiamo quanto affermato direttamente da Rafattraverso i suoi canali social:Sono super entusiasta di unirmi alla fantastica squadra e progetto suDog e di tornare in quel di PlayStation. Mi unisco ae al suo team come Art, per aiutare a creare il prossimo “grande progetto”! Grazie infinite a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di tutto questo e a tutti i miei amici degli studi.