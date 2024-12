«Più delle figlie che chiedono ritocchi estetici il dramma sono i genitori che acconsentono»

Leggi su Open.online

Roberta Lovreglio, coordinatrice nazionale dei centri di medicina rigenerativa della Lilt (Lega per la lotta ai tumori), dice che la chirurgia estetica per i giovanissimi è quasi una moda: le labbra a 13 anni, gli occhi a 14, una siringa di acido ialuronico e a 18 anni il seno. «È l’effetto collaterale di un fenomeno enorme che coinvolge le quasi bimbe e le rendeticamente adulte, trasformando la pubertà nella via disgraziata a quel che si ritiene sia la felicità. C’è la generazione botox, dove l’apparenza è la più cospicua forma di gratificazione, e il resto del mondo femminile che studia, fa sport, s’innamora e non pensa al rinofiller», dice oggi ad Antonello Caporale per Il Fatto Quotidiano.Il naso della figlia del carrozziereLovregno racconta un aneddoto: «Ieri la figlia di un carrozziere è venuta da me a espormi il suo