Ilgiorno.it - Peste suina, la rabbia di Confagricoltura: agricoltori penalizzati

Lodi, 9 dicembre 2024 - Non c’è pace per gli allevatori. Lali sta mettendo in ginocchio e nemmeno sotto alla vigilia delle festività arrivano notizie confortanti. “Il Natale si avvicina, ma sotto l’albero glitrovano solo amare sorprese” è il commento di Francesco Pacchiarini, presidente diMilano, Lodi, Monza Brianza, a fronte di recenti provvedimenti che penalizzano il settore agricolo. “Seppur su fronti diversi, i due più recenti provvedimenti condividono una matrice comune: sacrificano gli, lasciandoli soli di fronte a sfide ed emergenze globali” incalza. Poi l’affondo: “Non possiamo accettare che l’agricoltura venga trattata come un elemento marginale delle politiche economiche e commerciali. Il settore non è un capitolo di bilancio da comprimere, ma la base del futuro alimentare ed economico del Paese.