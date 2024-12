Ilfattoquotidiano.it - Le sorelle Selassié rompono il silenzio dopo le accuse di stalking di Bortuzzo: “Lulù è sotto shock. Vogliamo fare chiarezza: il nostro nome è sotto attacco”

Le, Jessica e Clarissa,il. Le due donne hanno preso ufficialmente le parti della terza sorella,, attualmente indagata pere minacce ai danni del suo ex fidanzato, il nuotatore paralimpico Manuel. Nessun membro della famigliaera intervenuto finora per commentare la vicenda, ma Jessica e Clarissa hanno deciso di esprimere la propria opinione sul caso attraverso un lungo messaggio sui social. “Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e finalmente, con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano,. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati:sta bene”. Queste le parole di Jessica e Clarissa in merito alle indagini che vedono coinvolta loro sorella, Lucrezia (detta anche), e ledida parte del suo ex fidanzato.