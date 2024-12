Ilfattoquotidiano.it - La Siria del futuro sotto i ribelli jihadisti: cosa succede ora? Più Libano che Afghanistan: gli scenari della transizione dopo la caduta di Assad

“Aleppo è da sempre un punto di incontro per le civiltà e con una lunga storia di diversità religiose e culturali: rimarrà così”. Queste le parole di Abu Mohammad al Jolani, fondamentalista, con una taglia di dieci milioni di dollari sul capo, pronunciate appena qualche giorno fa,aver preso la seconda città. “Chiedo ai miei uomini – aveva continuato – di calmare i dubbi delle persone di tutte le comunità (religiose)”. Sempre in quelle ore, voci non confermate né poi smentite, avevano riferito che al Jolani volesse proporre Hanna al Jallouf, vicario apostolico di Aleppo, come sindacocittà. Una mossa atipica per chi, come al Jolani e il suo gruppo, sono stati descritti come dei tagliagole che potrebbero trasformare lain un nuovo.Un paragone che non regge.