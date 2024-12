Gamberorosso.it - Cosa sono i susamielli, i biscotti di Natale napoletani che cambiano nome a seconda del destinatario

Parlando con un napoletano doc, potrà capitare di sentir nominare i «sapienza»: si tratta dei, chiamati così in Campania perché un tempo erano le suore clarisse del Convento di Santa Maria della Sapienza a essere specializzate nella preparazione di questi dolci. Insieme ai mostaccioli, i raffiuoli e i roccocò, questia forma di S vanno a comporre l’immancabile vassoio di dolcetti delnapoletano., i dolci da preparare l'8 dicembreProprio come gli altri classici del repertorio partenopeo, anche ivenivano tradizionalmente preparati il giorno dell’Immacolata Concezione per essere poi confezionati e donati durante le feste., infatti, in grado di conservarsi a lungo, caratteristica che li rende perfetti per un periodo così ampio come quello che va dall’8 dicembre al 6 gennaio, durante il quale vengono abitualmente consumati dopo ogni festa.