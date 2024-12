Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala senza eccessi, vip importanti, il palco reale era esangue: la celebrazione della nuova Notre Dame ha oscurato il tempio della musica

Non “Sotto”, come la battezzano i critici più impietosi, ma sottotono. La2024 non ha visto i vip, glie le follie che deliziano le cronache leggere del giorno dopo. Anche ilera più: assente il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Erano a Parigi, alla inaugurazione, insieme a Donald Trump e Volodymyr Zelenskyj. LaVille lumiere haquella milanese del. Erano a Parigi i signoriguerra epace; alla, la guerra e la pace erano solo il tema dell’opera in scena, “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, che la regia di Leo Muscato e le scene di Federica Parolini hanno resa drammatica, piena di macerie, di sangue, di lutto, di destini incrociati e di vite spezzate, di moschetti settecenteschi che diventano via via kalašnikov, di cupi bagliori di guerra da cui un germoglio di vitaemerge solo nell’ultima scena, spuntando da un tronco nero che pareva morto per sempre.