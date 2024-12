Ilgiorno.it - Allarme furti nelle case in Brianza. Ma la Prefettura gela i sindaci: “Poche denunce, il caso non esiste”

Leggi su Ilgiorno.it

Cogliate (Monza e) – Ici sono ma non tutti li denunciano e così nei dati ufficiali non risultano. Secondo la, non ci sarebbe un così grande aumento diin abitazione di cui sempre più persone si lamentanoultime settimane, a C ogliate, comevicine Misinto e Lazzate. È quello che si è sentito rispondere il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, che qualche giorno fa è stato ricevuto a Monza dalla prefetta Patrizia Palmisani, insieme ai colleghi Matteo Piuri, sindaco di Misinto e Loredana Pizzi, vicesindaca di Lazzate. “Ci hanno riferito solo di un lieve dato in crescita ma non ancora consolidato perché attendono la fine dell’anno, comunque no tale da considerarla un’emergenza”. “Ci sarebberorispetto ai casi segnalati e di cui sentiamo parlare in paese, che poi verifichiamo anche di persona” prosegue il sindaco, che ha chiesto un aumento dei controlli.