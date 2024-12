Ilfattoquotidiano.it - Un viaggio nelle tradizioni natalizie di tutto il mondo: ecco un libro con 15 racconti illustrati per bambini

Chi l’ha detto che per viaggiare occorre per forza prendere un aereo o un treno? Basta aprire unper viaggiare con la fantasia e scoprire la magia del Natale in tutte le parti del.Le più belle storie di Natale dalEdizioni Gribaudo, è unconsigliato a tutti iper viaggiare stando comodamente seduti sul divano, insieme agli affetti più cari, con il camino acceso, davanti una tazza di cioccolata calda.Tra le pagine di questosi può viaggiare in Norvegia, negli Stati Uniti, in Germania e scoprire come l’atmosfera del Natale sia la stessa inil.Quindici sono iprovenienti da diversi Paesi, da leggere in attesa che arrivi la notte più magica dell’anno, per esempio si viaggia negli Stati Uniti per incontrare la renna dal naso rosso più famosa del: Rudolph.