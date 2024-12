Puntomagazine.it - Trasnova, Auriemma (M5S): Licenziamenti irricevibili, a tavolo del 10 si parli soo di lavoro e non di CIG

Leggi su Puntomagazine.it

. La deputata 5 stelle: “È ora che qualcuno nell’esecutivo Meloni inchiodi Stellantis di fronte alle sue responsabilità”Sulla lettera di licenziamento arrivata ai 97 dipendenti di, interviente in una dichiarazione inviata ai media la deputata pentastellata.“Le lettere di licenziamento ai lavoratoridi Pomigliano, Melfi, Cassino, Mirafiori sono semplicemente. Il governo sulla vicenda Stellantis è completamente inerme: Urso, ministro che in due anni ha moltiplicato i problemi dell’industria italiana invece di risolverli, a parte ridere in aula alla Camera di fronte alla nostra interrogazione non è stato in grado di fare nulla. L’unica mossa del governo, arrivata solo di fronte alle sollecitazioni del M5s, finora è stata quella di anticipare ilal 10 dicembre: vedremo ora se i rappresentanti di Stellantis si presenteranno solo come spettatori o meno.