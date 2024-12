Oasport.it - Snowboard, la gioia dell’Italia del PSG dopo Yangqing. Dalmasso “Mi sono divertita”

Prosegue il momento d’oro delloitaliano. Oggi, sabato 7 dicembre, la spedizione azzurra impegnata nello slalom gigante in parallelo ha fatto incetta di podi in quel di, teatro della seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo. Merito del successo di Luciain campo femminile, del secondo posto conquistato da Maurizio Bormolini e del terzo di Mirko Felicetti. Un vero e proprio tripudio tricolore che certifica ancora una volta la grande competitività dei nostri ragazzi in campo internazionale, adesso motivati a vivere il ruolo di attori protagonisti nelle altre uscite stagionali. La sorpresa più grande è arrivata dache, nella giornata odierna, ha messo a referto la seconda vittoria della carriera nella rassegna itinerante. Grande la suaal termine della prova“Mitantissimo oggi – ha raccontato l’atleta delle Fiamme Gialle intercettata dai microfoni federali – Il tracciato era fantastico,state sfide veramente toste e ci voleva una giornata così! Non poteva andare, adesso cerco di rimanere concentrata per lo slalom di domenica”.