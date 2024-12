Maltempo | temporali intensi domani allerta meteo in Campania

Leggi su Ildenaro.it

La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato unadi colore Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci eche insisteranno su tutta la, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di(dalle 00.00 alle 23.59 di domenica 8 dicembre). Si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. La protezione civile ricorda ai Sindaci di tutta ladi attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.