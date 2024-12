Gamberorosso.it - In Sicilia si prepara una marmellata solida che si può mangiare come una caramella

Basta un morso alla cotognata per essere trasportati nella cucina di una nonnana, con l’odore persistente della mela cotogna che invade l’aria e il tocco fresco delle formelle di ceramica in cui il dolce riposa. Per tanti bambini, questaera un regalo speciale dare per la festa dei morti o una semplice merenda di metà mattinata, quando veniva messa incartata nelle cartelle. Ma c’è da sapere che la sua storia si estende ben oltre i confini della, e con il nome di dulce de membrillo è arrivata fino in Sudamerica.Cosa è la cotognatanaLa cotognata è una, densa e rossiccia, ottenuta dalla mela cotogna, frutto dall’aspetto rustico e dal profumo inebriante. Originario delle terre che circondano il Mar Caspio, il cotogno è arrivato nel Mediterraneo in tempi antichissimi, trovando in Italia un terreno ideale per crescere e radicarsi.