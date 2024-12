Calciomercato.it - Atalanta, l’orgoglio di Gasperini: “Vittoria meritata, Milan tra le più forti del campionato”

Leggi su Calciomercato.it

Si continua a vincere e sorridere in casa: la Dea batte anche ile continua a sognare lo scudettoNon si pone limiti l’di Gian Pieroche si è imposta per 2-1 sulpochi giorni dopo l’exploit sul campo della Roma.Gian Pierodopo(LaPresse) – Calciomercato.itAnche senza Gian Pieroin panchina, l’continua a macinare gioco e risultati. La Dea batte anche ilnell’anticipo della quindicesima giornata deldi Serie A grazie al gol di Ademola Lookman nel finale. Un’altra prestazione convincente della formazione orobica come sottolineato a fine gara dal tecnico nerazzurro Gian Piero, intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione di Ederson e compagni.“Volevamo limitare la capacità di pressing dele poi arrivare in area con degli inserimenti” ha spiegato il tecnico nerazzurro commentando la prova offerta dalla sua squadra: “Credo che come numero di opportunità, tranne i primi minuti, siamo cresciuti e siamo stati sempre pericolosi.