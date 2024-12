Ilnapolista.it - Mourinho la tocca piano: «Guardiola parla di me? Io almeno ho vinto tre Premier onestamente»

Josenon ha apprezzato le parole di Pepsu di lui. Nel momento di crisi della sua squadra, il tecnico del City aveva infatti dichiarato dopo un paragone che era stato fatto con lo Special One quando allenava lo United:«Spero che non sia il mio caso. Lui hatre campionati, io sei.».L’immagine diche mostra il numero 6 con le dita ad Anfield dopo la sconfitta contro il Liverpool ricordava quella diallo United che invece aveva fatto il numero 3 ed era stato poi esonerato pochi mesi dopo.: «di me? Iohotre»Alla stampa turca, l’attuale tecnico del Fenerbahçe ha risposto a quanto detto da. Le dichiarazioni riportate da Sporx:«ha detto qualcosa su di me, che hasei trofei e io ne ho vinti tre.