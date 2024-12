Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: iniziata la prima del post-Banchi!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL (alle 20.45)PALLA A DUE!20:29 Ivanovic siede di fianco all’allenatore in seconda Jakovljevic, che stasera formalmente guiderà le operazioni per la. Indossa un cappellino bianconero.: SHENGELIA; ZIZIC; CORDINIER; HACKETT; CLYBURNE. All. Jakovljevic: Miller McIntyre; Kalinic; Dobric; Petrusev; Daum. All. Sfairopoulos20:21 Ci siamo quindi, tra circa 10? si alza la palla a due.che è il fanalino di coda dell’e che, anche vincendo, non si schioderebbe dall’ultima posizione.20:16 Entrato nello staff dia fine dicembre 2023 come assistente di De Raffaele, il serbo, è stato assistente allenatore alla Crvena Zvezda proprio con Dusko Ivanovicdel suo esonero e dell’arrivo di Sfairopoulos.