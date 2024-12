Isaechia.it - Fedez ha reso pubblico un nuovo brano ricco di frecciate a Chiara Ferragni (e anche al suo nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera)

In attesa del Festival di Sanremo, dove si ritroverà a condividere il palcoscenico della kermesse canora più blasonata d’Italia insieme al suo nemico Tony Effe, di recentehail suo.Ospite a Real Talk, il rapper si è esibito con la sua nuova canzone, il cui testo è – come Allucinazione collettiva – una palese frecciatona alla sua ormai ex moglie.Ma se nel precedenteaveva voluto togliersi qualche sassolino sull’influencer, questa volta non mancano chiari riferimenti al suocompagno, l’imprenditore.Qui di seguito qualche estratto del testo:Ogni ca*o della mia vita diventa un cao di Stato, perciò non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio ca*o depilato.Chi perde un marito poi trova un tesoro/fa rima con patrimonio.