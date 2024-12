Lapresse.it - Francia, verso nuovo governo: Macron accetta dimissioni Barnier

Ildi Michelè caduto. Nominato primo ministro da Emmanuello scorso 5 settembre, il premier francese è stata sfiduciato con la mozione approvata ieri dall’Assemblée Nationale e presentata dalla coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire. Un esito che non è mai stato in discussione, considerato l’appoggio alla mozione del Rassemblement National di Marine Le Pen, e che ha visto 331 deputati votare a favore, mentre i contrati sono stati 289.ledie vede BayrouIl primo ministro francese, Michel, “ha presentato oggi ledel suoal presidente della Repubblica” Emmanuel, “che ne ha preso atto”. Lo riferisce in una nota l’Eliseo, aggiungendo che“assicura, insieme ai membri del, la gestione degli affari correnti fino alla nomina di un”.