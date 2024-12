Ilgiorno.it - Lombardia, i lupi tornano nel mirino: “Tra tre mesi si potranno abbattere”

“Al lupo, al lupo”: si perde nella notte dei tempi la difficile convivenza fra l’uomo e il “canide“ più temuto. Anche in Italia iora rischiano di finire neldelle doppiette. Strasburgo ha infatti dato il via libera al declassamento della sua protezione. Con la nuova decisione passerà da specie animale «strettamente protetta» a «specie animale protetta». E se almeno un terzo degli Stati firmatari della Convenzione di Berna (17 su 49) non si opporrà, la decisione entrerà in vigore fra tre. L’abbassamento dello status di protezione rende possibile la cosiddetta gestione delle popolazioni: il lupo rimane protetto, ma in linea di principio la caccia è possibile. Mentre alcuni Cantoni della Svizzera si erano già portati avanti con l’abbattimento di una quarantina di esemplari, in Italia il lupo è ancora sotto tutela, non è cacciabile.