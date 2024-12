Iodonna.it - Venni, un bimbo di 6 anni al quale nel 2021 è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, ha insegnato ai suoi genitori a vedere il mondo da un'altra prospettiva. E mamma Marta ha trasformato la loro esperienza in un'occasione per aiutare gli altri. Grazie all'aiuto dei Lions

Seicento mila persone in Italia vivono con disturbi, un numero che racconta storie di sfide quotidiane, di famiglie alla ricerca di risposte, di battaglie silenziose combattute tra le mura domestiche e nei corridoi delle istituzioni. Ma a volte, basta una sola storia per innescare un cambiamento. A volte, basta una madre che decide di trasformare la suapersonale con l’autismo in una missione collettiva. Elio a “Che Tempo che fa” sul tema dell’Autismo X Dall’autismo, una storia di coraggio e amoreÈ in una tranquilla scuola di Milano che inizia questa storia di trasformazione.