Ilfattoquotidiano.it - ‘Trump. La rivincita’: Glauco Maggi traccia la linea di interpretazione del Trump 2

Nei giorni cui Joe Biden che, come dice Antonio Polito su Il Corriere della Sera, tenendo famiglia decide di graziare il figlio Hunter, che rischiava pene carcerarie piuttosto dure, mi giunge il nuovo libro di. La rivincita, Mind Edizioni. Conoscoda quando frequentava la sinistra extraparlamentare a Milano, i nostri percorsi si sono sempre un po’ accostati, prima di tutto per via del fatto che è sposato con Maria Teresa Cometto, brillante giornalista che vive a New York da una vita e che oltre a condividere con lui una casa, una figlia, dei nipotini e la nazionalità statunitense lo segue in queste avventure editoriali, ma anche perché sono stato capoufficio stampa di Ibm Italia dopo di lui, e soprattutto perché per me rappresenta una voce aggiornata, documentata e obiettiva dell’America del terzo millennio che i nostri media faticano a conoscere.