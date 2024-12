Agi.it - Spalletti: "In Nazionale tutti amici a prescindere dai club, lo si è visto per Bove"

Leggi su Agi.it

AGI - Un elogio allo spirito di gruppo degli azzurri, capaci di unirsi adaidi provenienza come dimostrano anche i soccorsi e la solidarietà dei giocatori dell'Inter dopo il malore di Edoardo. A farlo è stato il ct Lucianoa margine del Gran Gala' del calcio: “Si vogliono bene, vanno a cena insieme, sono moltofuori dal campo, giocatori del Milan, giocatori dell'Inter, giocano i derby e poi fuori dal campo si rispettano e sono”. “Questa comunità c'era e si era vista anche in precedenza “, ha assicurato. Una conferma la si è avuta domenica al Franchi quandoè svenuto in campo: “Si èl'impegno di qualsiasi persona in campo che potesse dare un contributo per aiutare Edoardo e questa è la cosa più importante”. Al suo arrivo al Gran Galà del Calcio, il ct Lucianoha parlato dei temi di attualità riguardanti il nostro campionato: "Questa è una serata bella che rende merito a quella che è la qualità del calcio italiano.