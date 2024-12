Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, Esposito (Poste): "Scambio intergenerazionale in azienda centrale"

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Italiane oggi conta 114mila dipendenti, siamo il primo datore di lavoro in Italia e dal 2017 investiamo nella strategia di. Inabbiamo 4 generazioni che lavorano insieme, e tra il 2021 e il 2023 abbiamo assunto 6.700 giovani con diversi profili. Per questi motivi abbiamo messo in campo progetti per favorire loin". Così Andreana, responsabile sviluppo sostenibile del GruppoItaliane, intervenendo a 'I giovani e la. Talenti da valorizzare', evento di apertura della 'Social Sustainability Week' in corso al Palazzo dell'Informazione del Gruppo Adnkronos a Roma, e commentando i contenuti della ricerca di Eikon Strategic Consulting Italia dal titolo ‘Giovani esociale'.