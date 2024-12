Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale. L’Olimpia cade ancora. Il presidente Ramini:: "Nessuna crisi, la stagione è lunga»

Bramante Pesaro 84 Olimpia Castello 53 BRAMANTE : Crescenzi 5, Ricci 8, Sgarzini 9, Ferretti 2, Ferri 8, E. Nicolini 2, Centis 6, Rinaldi 19, Stefani 12, Panzieri 11, Lanci 2. All. M. Nicolini. OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 13, Castellari, L. Conti ne, Grotti 3, Alberti 6, D’Ambrosio 17, Galletti ne, Bellini, Garuti 2, Torri 6, Zhytaryuk 6. All. Zappi. Arbitri: Sperandini e Marconi. Note: parziali 26-10; 45-25; 62-39. Il brutto ko di sabato, il successo all’overtime della parigrado Teramo (con conseguente ultimo posto nella division E di) e perCastello un giro di boa del campionato in salita. Ma a chiamare alla calma è ilMassimo, che riassume così il momento nerazzurro: "– dice –, il campionato èlungo e c’è tutta la seconda fase da giocare.